У Раді прогнозують прийняття "мовного закону" до 31 березня

Фото: Микола Княжицький (nfront.org.ua)

У комітеті прогнозують, що розгляд закону триватиме близько двох пленарних тижнів

"Мовний закон" буде проголосовано до першого туру виборів президента України 31 березня 2019 року. По це повідомив голова парламентського комітету з питань культури та духовності, народний депутат Микола Княжицький, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, розгляд законопроекту триватиме близько двох пленарних тижнів.

"Мені складно передбачити. Думаю, що фінальне голосування відбудеться не сьогодні. Думаю, що це може тривати тиждень або два тижні. Але я вірю, що ми маємо прийняти цей закон до першого туру президентських виборів. Тобто, протягом наступних двох пленарних тижнів", - повідомив Княжицький.

Нагадаємо, Рада в четвер, 28 лютого, почала розгляд "мовного закону", про що оголосив глава парламенту Андрій Парубій. Відзначимо, до документа до другого читання подано 2082 правки.

Як писало РБК-Україна раніше, в підготовленому до другого читання законі про функціонування української мови як державної передбачені адміністративні штрафи до майже 7 тисяч гривень. Так, штрафи будуть стосуватися підприємницької діяльності, що здійснюється у публічній сфері. Зокрема, штрафи становитимуть від 5100 до 6800 гривень.

Крім того, спікер Ради розповів, що нардепи не розглядатимуть інші законопроекти до прийняття "мовного закону". Так, глава парламенту допускає, що цей законопроект не буде розглянутий за один день.