Рада не розглядатиме інші законопроекти до прийняття "мовного закону"

Фото: Андрій Парубій (Віталій Носач/РБК-Україна)

Парубій переконаний у позитивному голосуванні по закону

Спікер Верховної ради Андрій Парубій зазначив, що парламент не буде розглядати інші законопроекти до прийняття "мовного закону". Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Ради.

Так, спікер ВР допускає, що цей законопроект не буде розглянуто за один день.

"Розгляд правок може тривати кілька днів, весь час дуже важко передбачати як довго, тому що невідомо, наскільки автори правок будуть активними, наскільки будуть наполягати на них. Коли парламент увійде в розгляд закону про мову, то ми маємо по ньому прийняти рішення. Не ставити жодного іншого законопроекту, жодної іншої ініціативи, поки Верховна рада не прийме рішення по закону про мову", - сказав він.

Глава парламенту переконаний, що по закону буде прийняте позитивне рішення. Разом з тим Парубій пообіцяв докласти максимальних зусиль до мобілізації народних депутатів.

"Я буду звертатись до усіх народних депутатів - повідомлятиму про день і час розгляду питання, запрошуватиму у той день і в ту годину бути в залі Верховної ради України, я буду закликати і публічно повідомляти, що участь є обов’язковою для кожного, бо це одне з фундаментальних питань українського буття - і ця відповідальність сьогодні є перед нами", - сказав очільник ВР.

Нагадаємо, раніше глава ВР повідомив, що мовний закон Рада розгляне на наступному пленарному тижні.

Як писало РБК-Україна раніше, в комітеті з питань культури і духовності анонсували, що підготовлений до другого читання "мовний закон" - законопроект "Про функціонування української мови як державної" планують оприлюднити 4-5 лютого. Підкреслимо, станом на 8 лютого текст документа відсутній.

Додамо, законопроект про функціонування української мови як державної буде внесений на розгляд парламенту в лютому, а його розгляд займе не менше одного пленарного тижня.