Рада почала розгляд "мовного закону"

Фото: Андрій Парубій (Віталій Носач/РБК-Україна)

Законопроект налічує 2082 правки

Верховна рада України в четвер, 28 лютого, почала розгляд "мовного закону" - законопроекту №5670-д про функціонування української мови як державної. Про це оголосив голова парламенту Андрій Парубій, передає кореспондент РБК-Україна.

Відзначимо, до документа до другого читання подано 2082 правки.

"Ми переходимо до розгляду законопроекту про функціонування української мови як державної", - прокоментував глава парламенту.

Нагадаємо, в підготовленому до другого читання законі про функціонування української мови як державної передбачені адміністративні штрафи до майже 7 тисяч гривень. Так, штрафи будуть стосуватися підприємницької діяльності, що здійснюється у публічній сфері. Зокрема, штрафи становитимуть від 5100 до 6800 гривень.

Як писало РБК-Україна раніше, фракція "Блок Петра Порошенко" підтримає закон про функціонування української мови як державної - "мовний закон" - у другому читанні.

Відзначимо, раніше Парубій анонсував, що 28 лютого парламент розгляне доопрацьований до другого читання "мовний закон".

Крім того, спікер Ради розповів, що нардепи не розглядатимуть інші законопроекти до прийняття "мовного закону". Так, глава парламенту допускає, що цей законопроект не буде розглянутий за один день.