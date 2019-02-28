ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Рада почала розгляд "мовного закону"

Новини » Політика    28.02.2019 - 17:53
Рада почала розгляд "мовного закону"
Фото: Андрій Парубій (Віталій Носач/РБК-Україна)

Законопроект налічує 2082 правки

Верховна рада України в четвер, 28 лютого, почала розгляд "мовного закону" - законопроекту №5670-д про функціонування української мови як державної. Про це оголосив голова парламенту Андрій Парубій, передає кореспондент РБК-Україна.

Відзначимо, до документа до другого читання подано 2082 правки.

"Ми переходимо до розгляду законопроекту про функціонування української мови як державної", - прокоментував глава парламенту.

Нагадаємо, в підготовленому до другого читання законі про функціонування української мови як державної передбачені адміністративні штрафи до майже 7 тисяч гривень. Так, штрафи будуть стосуватися підприємницької діяльності, що здійснюється у публічній сфері. Зокрема, штрафи становитимуть від 5100 до 6800 гривень.

Як писало РБК-Україна раніше, фракція "Блок Петра Порошенко" підтримає закон про функціонування української мови як державної - "мовний закон" - у другому читанні.

Відзначимо, раніше Парубій анонсував, що 28 лютого парламент розгляне доопрацьований до другого читання "мовний закон".

Крім того, спікер Ради розповів, що нардепи не розглядатимуть інші законопроекти до прийняття "мовного закону". Так, глава парламенту допускає, що цей законопроект не буде розглянутий за один день.

ВР провалила закон про освітні пільги для дітей, позбавлених батьківського піклування Рада провалила удосконалення законів по проходженню військової служби
Теми: Засідання Ради
Новини України языкВерховна РадаЗакон
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся