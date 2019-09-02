ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Рада планує направити до КСУ сім законопроектів

Новини » Політика    02.09.2019 - 15:39
Рада планує направити до КСУ сім законопроектів
Фото: Дмитро Разумков (Віталій Носач/РБК-Україна)

Усі проекти законів пов'язані зі змінами до Конституції України

Завтра, 3 вересня, Верховна рада України планує направити до Конституційного суду сім законопроектів. Про це заявив голова ВР Дмитро Разумков, передає кореспондент РБК-Україна.

Усі проекти законів пов'язані зі змінами до Конституції України.

"Завтра буде ще 7 законопроектів, які будуть пов'язані зі змінами до Конституції. Ми повинні будемо їх розглянути та направити до КСУ. 7 законів та 7203", - заявив Разумков.

Нагадаємо, комітет Верховної ради з питань правової політики рекомендує парламенту схвалити в другому читанні законопроект №7203, який передбачає зняття недоторканності з народних депутатів. Так, фракція "Слуга народу" сподівається, що зняття депутатської недоторканності буде проголосоване у вівторок, 3 вересня. Перший заступник голови фракції Олександр Корнієнко прогнозує, що розгляд документа може затягтися на півдня.

Як писало РБК-Україна, комітет Верховної ради з питань правової політики рекомендує ВР направити в Конституційний суд України законопроект авторства президента Володимира Зеленського №1013 "Про внесення змін до Конституції України (щодо скасування адвокатської монополії)".

У Раді розповіли, коли відбудеться година запитань до уряду У Раді розповіли, коли затвердять порядок денний другої сесії
Новини України Конституционный суд УкраиныВерховна Рада
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся