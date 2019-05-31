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Зеленський дав НАБУ і САП три місяці, щоб довести свою ефективність

Новини » Політика    31.05.2019 - 13:13
Зеленський дав НАБУ і САП три місяці, щоб довести свою ефективність
Фото: зустріч Володимира Зеленського з керівництвом НАБУ і САП (president.gov.ua)

Зеленський також гарантував захист від втручання в роботу НАБУ і САП

Президент України Володимир Зеленський на зустрічі з керівниками Національного антикорупційного бюро (НАБУ) і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) дав їм три місяці, щоб досягти прогресу у розслідуванні резонансних схем. Про це йдеться в повідомленні на офіційному сайті президента.

Повідомляється, що Зеленський провів зустріч з директором НАБУ Артемом Ситником і керівником САП Назаром Холодницький, щоб обговорити поліпшення взаємодії антикорупційних органів та підвищення їх ефективності.

"Володимир Зеленський зазначив, що гарантує незалежність антикорупційних інституцій і захист від втручання в їх діяльність", - йдеться в повідомленні.

Зеленський також зазначив, що громадяни України вимагають невідворотності покарання для корупціонерів.

"Наявність відчутних результатів у розслідуванні резонансних корупційних злочинів протягом найближчих трьох місяців буде показником спроможності САП і НАБУ відповісти на очікування українців. Також учасники зустрічі обговорили пропозиції законодавчого та практичного характеру з удосконалення роботи спеціалізованих антикорупційних інституцій", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше Зеленський доручив відновити міжнародне співробітництво НАБУ.

Відзначимо, останнім часом зросла напруженість у відносинах НАБУ і САП. Зокрема, раніше прокурори звинуватили детективів НАБУ у саботажі справи Миколи Злочевського.

 

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