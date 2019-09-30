Кабмін планує за 5 років залучити 50 млрд доларів інвестицій

Фото: Кабмін (РБК-Україна)

На сайті Верховної ради з'явився текст Програми дій Кабінету міністрів

В Програмі дій уряду закладено залучення прямих іноземних інвестицій у розмірі 50 млрд доларів протягом наступних 5 років. Про це йдеться в тексті програми, опублікованому на сайті Верховної Ради.

Повідомляється також, що уряд планує відновити інфраструктуру в державі.

"Відбудеться очевидний розвиток інфраструктури, зокрема всі основні дороги (24 000 км) будуть приведені у хороший стан, активно розвиватиметься залізниця, побудовано 5 глибоководних портів та 15 аеропортів", - йдеться в програмі дій уряду.

Крім цього, в уряді очікують, що через 5 років проведення реформ в Україні кожен громадянин буде забезпечений на рівні реального прожиткового мінімуму, а демографічний тренд стане позитивним, тобто рівень народжуваності перевищить рівень смертності.

Нагадаємо, на сайті Верховної ради з'явився текст Програми дій Кабінету міністрів. Так, як зазначає Кабмін, дана програма - це набір пріоритетних цілей, які ставить перед собою уряд для того, щоб українці жили довше, безпечніше, багатшими і щасливішими.

РБК-Україна повідомляло, що 27 вересня перший заступник голови ВР Руслан Стефанчук повідомив, що Верховна рада вже цього тижня може розглянути Програму дій уряду. За словами Стефанчука, депутати приступлять до розгляду програми одразу після її внесення в Раду.