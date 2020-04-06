У Житомирській області третій день горить ліс

Фото: лісова пожежа у Житомирській області (zt.dsns.gov.ua)

До ліквідації наслідків лісової пожежі залучено авіацію ДСНС

У Житомирській області третій день триває лісова пожежа через перекидання вогню із палаючої сухої трави. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Державної служби з надзвичайної ситуації.

Зокрема, сильний вітер, швидкість якого сягала 15-20 м/сек ускладнив ситуацію, в результаті чого вчора пожежа набрала більших масштабів та розповсюдилася на територію Базарського лісництва ДП "Народицьке СЛГ" Народицького району.

"Станом на 6:00 пожежу не локалізовано, залишається горіння трьома окремими осередками поблизу населених пунктів Звіздаль та Малі Миньки на загальній площі 15 га", - йдеться у повідомленні.

На ліквідації наслідків лісової пожежі працюють 72 рятувальники та 17 одиниць техніки Крім того, залучено авіацію ДСНС України. Зокрема, вчора літаком АН 32-П зроблено 4 скиди води.

Нагадаємо, крім того, горить ліс у Чорнобильській зоні. Рятувальники також гасять осередок пожежі біля с. Рагівка Котовського лісництва (41 квартал) на площі близько 5 га.

Зазначимо, 4 квітня у Чорнобильській зоні спалахнула пожежа в лісі. Площа пожежі становила 20 гектарів. Рятувальники залучили до гасіння авіацію. В.о. голови Державної екологічної інспекції України Єгор Фірсов підкреслював, що ситуація з ліквідацією загоряння складна, оскільки її гасіння ускладнює підвищений радіаційний фон.