ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Житомирській області третій день горить ліс

Новини » Надзвичайні події     06.04.2020 - 11:42
У Житомирській області третій день горить ліс
Фото: лісова пожежа у Житомирській області (zt.dsns.gov.ua)

До ліквідації наслідків лісової пожежі залучено авіацію ДСНС

У Житомирській області третій день триває лісова пожежа через перекидання вогню із палаючої сухої трави. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Державної служби з надзвичайної ситуації.

Зокрема, сильний вітер, швидкість якого сягала 15-20 м/сек ускладнив ситуацію, в результаті чого вчора пожежа набрала більших масштабів та розповсюдилася на територію Базарського лісництва ДП "Народицьке СЛГ" Народицького району.

"Станом на 6:00 пожежу не локалізовано, залишається горіння трьома окремими осередками поблизу населених пунктів Звіздаль та Малі Миньки на загальній площі 15 га", - йдеться у повідомленні.

На ліквідації наслідків лісової пожежі працюють 72 рятувальники та 17 одиниць техніки Крім того, залучено авіацію ДСНС України. Зокрема, вчора літаком АН 32-П зроблено 4 скиди води.

Нагадаємо, крім того, горить ліс у Чорнобильській зоні. Рятувальники також гасять осередок пожежі біля с. Рагівка Котовського лісництва (41 квартал) на площі близько 5 га.

Зазначимо, 4 квітня у Чорнобильській зоні спалахнула пожежа в лісі. Площа пожежі становила 20 гектарів. Рятувальники залучили до гасіння авіацію. В.о. голови Державної екологічної інспекції України Єгор Фірсов підкреслював, що ситуація з ліквідацією загоряння складна, оскільки її гасіння ускладнює підвищений радіаційний фон.

Загазованість повітря у Києві: ситуація буде повторюватись у найближчі кілька днів Пожежа в Чорнобильській зоні: у ДСНС розповіли подробиці гасіння
Новини України пожежалесЖитомир
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся