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Пожежа у Чорнобильській зоні: поліція відкрила справу

Новини » Надзвичайні події     06.04.2020 - 13:15
Пожежа у Чорнобильській зоні: поліція відкрила справу
Фото: пожежа в зоні відчуження (dsns.gov.ua)

За фактом виникнення пожежі відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) ККУ

За фактом виникнення пожежі у Чорнобильській зоні поліція відкрила кримінальне провадження. Про це повідомляє прес-служба поліції.

За фактом виникнення пожежі відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України. Разом з тим, станом на 10-ту ранку 6 квітня, нових осередків загоряння на території Київщини не виявлено.

Фото: пожежа в зоні відчуження (kv.npu.gov.ua)

Відзначимо, пожежа в Чорнобильській зоні почалась 4 квітня. Рятувальники залучили до гасіння авіацію. В.о. голови Державної екологічної інспекції України Єгор Фірсов підкреслював, що ситуація з ліквідацією загоряння складна, оскільки її гасіння ускладнює підвищений радіаційний фон.

Додамо, в Києві спостерігається область високого тиску з антіціклоніческіх характером погоди, характеризується слабким вітром, підвищенням температури в приземному шарі. У ГСЧС повідомляють, що як правило в другій половині дня ситуація стабілізується. Дана ситуація буде повторюватися в найближчі кілька днів.

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