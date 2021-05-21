МЗС України про перемир'я між Ізраїлем і ХАМАС: сподіваємось на тривалий мир на Близькому Сході
Україна відреагувала на домовленість про перемир'я між Ізраїлем та терористичним угрупуванням ХАМАС. Київ сподівається, що вдасться досягнути миру на Близькому Сході.
Відповідну заяву оприлюднив МЗС України в своєму Twitter.
Зокрема, українські дипломати відзначили зусилля міжнародних посередників у процесі встановлення перемир'я.
"Вітаємо новину про припинення вогню, що має покласти край ескалації в Ізраїлі та Газі. Високо цінуємо зусилля міжнародних посередників, які сприяли досягненню цього важливого прогресу. Україна сподівається на встановлення тривалого миру на Близькому Сході", - йдеться в заяві.
Раніше повідомлялося, що ввечері 20 травня військовий кабінет при уряді Ізраїлю одноголосно проголосував за припинення вогню в Секторі Газа.
РБК-Україна писало, що генсекретар ООН Антоніу Гутерріш привітав угоду про припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС. При цьому він чекає від сторін початок діалогу, який дозволив би вирішити "корінні причини конфлікту".
Нагадаємо, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що Ізраїль завдав потужного удару по ХАМАС з мінімальними втратами з ізраїльського боку. За час операції в секторі Газа знищили понад 200 терористів з рухів ХАМАС і Ісламський джихад.