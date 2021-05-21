ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Раду внесли постанову про визнання ХАМАС терористичною організацією

Новость на русском →
Україна, П'ятниця 21 травня 2021 16:34
У Раду внесли постанову про визнання ХАМАС терористичною організацією Фото: Раді пропонують визнати ХАМАС терористичною організацією (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

У Верховну раду внесли проект постанови про засудження діяльності радикальної ісламської організації ХАМАС та визнання її терористичною. Документ зареєстрований під №5530.

Про це свідчать дані на сайті парламенту.

Автори ініціативи - понад 80 народних депутатів. Наразі текст документу відсутній на сайті парламенту.

Останній етап проходження проекту - передано на розгляд керівництву.

Посол Ізраїлю в Україні Йоель Ліон уже відреагував на цей документ у своєму Twitter.

"Цей важливий проект є ще одним доказом спільних цінностей, які поділяють Україна, Ізраїль та західні дипломатії", - написав він.

Нагадаємо, раніше Україна відреагувала на домовленість про перемир'я між Ізраїлем і терористичним угрупуванням ХАМАС. Київ сподівається, що вдасться досягти миру на Близькому Сході.

Як писало РБК-Україна, ввечері 20 травня військовий кабінет при уряді Ізраїлю одноголосно проголосував за припинення вогню у Секторі Газа.

Також ми повідомляли, що генсекретар ООН Антоніу Гутерріш привітав угоду про припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС. При цьому він чекає від сторін початку діалогу, який дозволив би вирішити "корінні причини конфлікту".

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика ХАМАС Верховна Рада
NEWS
МЗС закликало світ відреагувати на вирок українцю Яцкіну в Криму
МЗС закликало світ відреагувати на вирок українцю Яцкіну в Криму
DAILY
Захід чекає. Чому Україна поспішає з реформою НАБУ та Вищої ради правосуддя
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Захід чекає. Чому Україна поспішає з реформою НАБУ та Вищої ради правосуддя