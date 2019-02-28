У Раді з'явився законопроект Порошенка про незаконне збагачення

Документ зареєстрований на сайті Ради, але текст відсутній

В Верховной раде Украины появился новый законопроект авторства президента Петра Порошенко о неотвратимости уголовного наказания за незаконное обогащение, в котором учтены все замечания Конституционного суда Украины. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные на сайте парламента.

Сейчас текст закона отсутствует на сайте парламента.

Последний этап прохождения документа - передан на рассмотрение руководству.

Напомним, ранее Порошенко анонсировал подачу законопроекта о неотвратимости уголовного наказания за незаконное обогащение с учетом замечаний КСУ. "Предоставляю законопроекту статус безотлагательного", - подчеркнул глава государства.

Как писало РБК-Украина ранее, глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что после отмены статьи о незаконном обогащении около 70 уголовных дел должны быть закрыты.

Подчеркнем, 26 февраля Конституционный суд Украины в ходе своего закрытого заседания принял решение об отмене статьи 368-2 Уголовного кодекса о незаконном обогащении. В среду, 27 февраля, суд обнародовал данное решение на своем сайте.

РБК-Украина в своем материале "Именем Конституции: как и почему отменяют уголовную статью о незаконном обогащении чиновников" подчеркивало, что после отмены статьи о незаконном обогащении возникнет много проблем. В частности, многочисленные громкие производства по статье 368-2 должны быть прекращены. Кроме того, моральный и физический вред, причиненный неконституционными актами или действиями, подлежит возмещению в соответствии с законом.

Ранее сообщалось, что Порошенко срочно внесет в парламент новый законопроект по статье о незаконном обогащении. В новом законе будут учтены замечания Конституционного суда Украины к этой статье Уголовного кодекса Украины.