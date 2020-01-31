У Раді з'явився текст змін до закону "Про судоустрій і статус суддів"

У парламенті з'явився текст законопроекту №2815 "Про внесення змін до закону "Про судоустрій і статус суддів" у зв'язку з прийняттям закону "Про запобігання корупції". Про це свідчать дані на сайті Верховної ради.

Документ був зареєстрований у ВР 28 січня. Останній етап проходження законопроекту - обробляється у комітеті.

Згідно з пояснювальною запискою, в ЗУ "Про судоустрій і статус суддів" не міститься чіткої вимоги про проведення спеціальної перевірки у випадках і порядку, встановлених законом "Про запобігання корупції" при прийнятті на службу в органах доходів і зборів, а також не передбачається необхідність повідомляти про працюючих близьких осіб керівництву органу доходів і зборів. Законопроектом пропонується таку вимога передбачити.

Також проектом закону планується уніфікувати термінологію закону з понятійним апаратом ЗУ "Про запобігання корупції".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кабмін пропонує Раді змінити закон "Про судоустрій і статус суддів".

Як писало РБК-Україна, в парламенті з'явилися тексти двох урядових законопроектів про зміни до Податкового та Митного кодексів у зв'язку з прийняттям закону "Про запобігання корупції".