В Раде появился текст изменений в закон "О судоустройстве и статусе судей"

В парламенте появился текст законопроекта №2815 "О внесении изменений в закон "О судоустройстве и статусе судей" в связи с принятием закона "О предотвращении коррупции". Об этом свидетельствуют данные на сайте Верховной рады.

Документ был зарегистрирован в ВР 28 января. Последний этап прохождения законопроекта - обрабатывается в комитете.

Согласно пояснительной записке, в ЗУ "О судоустройстве и статусе судей" не содержится четкого требования о проведении специальной проверки в случаях и порядке, установленных законом "О предотвращении коррупции" при принятии на службу в органах доходов и сборов, а также не предусматривается необходимость сообщать о работающих близких лицах руководству органа доходов и сборов. Законопроектом предлагается такое требование предусмотреть.

Также проектом закона планируется унифицировать терминологию закона с понятийным аппаратом ЗУ "О предотвращении коррупции".

Напомним, ранее сообщалось, что Кабмин предлагает Раде изменить закон "О судоустройстве и статусе судей".

Как писало РБК-Украина, в парламенте появились тексты двух правительственных законопроектов об изменениях в Налоговый и Таможенный кодексы в связи с принятием закона "О предотвращении коррупции".