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Кабмін пропонує Раді змінити закон "Про судоустрій і статус суддів"

Новини » Політика     29.01.2020 - 11:04
Кабмін пропонує Раді змінити закон "Про судоустрій і статус суддів"
Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Зміни пропонується внести у зв'язку із прийняттям закону "Про запобігання корупції"

Кабінет міністрів України вніс до Верховної ради законопроект №2815 "Про внесення змін до закону "Про судоустрій і статус суддів" у зв'язку з прийняттям закону "Про запобігання корупції". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті парламенту.

Документ був зареєстрований у ВР 28 січня. На даний момент його текст відсутній на сайті парламенту.

Останній етап проходження законопроекту - переданий на розгляд керівництву.

Нагадаємо, у кінці листопада у Верховній раді з'явився текст законопроекту Кабінету міністрів №2484 "Про внесення змін до закону "Про судоустрій і статус суддів" у зв'язку з прийняттям закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних злочинів". Так, проектом передбачалося внести зміни до закону "Про судоустрій і статус суддів", замінивши слово "злочин" словами "кримінальне правопорушення".

Як писало РБК-Україна, 21 листопада Кабінет міністрів України вніс до Ради законопроект №2484 "Про внесення змін до закону "Про судоустрій і статус суддів" у зв'язку з прийняттям закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних злочинів", але спочатку текст документа був відсутній на сайті ВР.

Так, Кабмін також вніс до Ради три законопроекти про зміни до закону про Вищий антикорупційний суд, Податковий, Митний та Бюджетний кодекси у зв'язку з прийняттям закону про кримінальні проступки.

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