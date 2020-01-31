У Раді з'явилися тексти законопроектів Кабміну щодо змін до двох кодексів

Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Кабмін вніс у Раду законопроекти 28 січня, проте спочатку текст був відсутній

У Верховній раді з'явилися тексти двох урядових законопроектів про зміни до Податкового та Митного кодексів у зв'язку з прийняттям закону "Про запобігання корупції". Про це свідчать дані на сайті ВР.

Зокрема, в парламенті 28 січня було зареєстровано відповідні проекти законів №2816 "Про внесення змін до Податкового кодексу України у зв'язку з прийняттям закону "Про запобігання корупції" та №2817 "Про внесення змін до Митного кодексу у зв'язку з прийняттям закону "Про запобігання корупції".

Останній етап проходження законопроектів - обробляються у комітеті.

Зокрема, в пояснювальних записках зазначено, що положеннями кодексів визначено правові засади прийняття та проходження служби в органах доходів і зборів, однак документи не містять чіткої вимоги про проведення спеціальної перевірки у випадках і порядку, встановлених законом "Про запобігання корупції" при прийнятті на службу в органах доходів і зборів, а також не передбачають необхідність повідомляти про працюючих близьких осіб керівництву органу доходів і зборів. Законопроектами ж пропонується таку вимогу передбачити.

Також законопроектами пропонується уніфікувати термінологію кодексів з понятійним апаратом ЗУ "Про запобігання корупції".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кабмін хоче змінити два кодекси через прийняття закону "Про запобігання корупції".

Як писало РБК-Україна, Кабінет міністрів також вніс в Раду законопроект №2815 "Про внесення змін до закону "Про судоустрій і статус суддів" у зв'язку з прийняттям закону "Про запобігання корупції".