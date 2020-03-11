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Єрмак і Козак прибули в Мінськ

Новини » Політика     11.03.2020 - 12:56
Єрмак і Козак прибули в Мінськ
Фото: Андрій Єрмак (РБК-Україна)

Єрмак і Козак сьогодні будуть брати участь у роботі контактної групи

Заступник керівника адміністрації президента РФ Дмитро Козак і голова Офісу президента України Андрій Єрмак прибули в Мінськ, де візьмуть участь у роботі контактної групи по врегулюванню ситуації на Донбасі. Про це повідомляють росЗМІ.

Повідомляється, що під час зустрічі в Мінську можуть бути узгоджені списки полонених для обміну, а також визначено нові ділянки розведення сил і засобів на лінії зіткнення на Донбасі.

Нагадаємо, Єрмак вже зустрічався з російським колегою 1 березня. Тоді сторони обговорили наступний обмін полоненими в форматі "всіх на всіх", про який було домовлено під час нормандської зустрічі в Парижі в грудні 2019 року. Зокрема, обговорювалася можливість проведення обміну полоненими вже в березні цього року.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що питання обміну полоненими будуть обговорювати на Тристоронній зустрічі контактної групи 11 березня в Мінську.

Також РБК-Україна повідомляло, що Україна включила у список майбутнього обміну полоненими 86 незаконно ув’язнених кримських татар.

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