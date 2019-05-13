У Раді назвали дату розгляду постанов про інавгурацію Зеленського

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

На середу планується розгляд першого проекту постанови

Постанови про інавгурацію новообраного президента України Володимира Зеленського будуть розглянуті у комітеті з питань регламенту Верхової ради 15 травня. Про це йдеться на сайті Ради, передає кореспондент РБК-Україна.

Згідно розкладу роботи комітету, на середу планується розгляд першого проекту постанови та чотирьох альтернативних до нього.

"Проект Постанови про проведення урочистого засідання Верховної Ради, присвяченого складенню присяги Українському народові новообраним президентом (19 травня 2019 року .№10270)", - йдеться у порядку денному.

За словами заступника голови комітету з питань регламенту Володимира Арешонкова, наразі прийнято рішення про розгляд всіх постанов у середу.

Фото: порядок денний (скріншот)

"Станом на зараз, планується саме так, як ви бачите на сайті. Якщо у середу комітет розгляне постанови, то голосування відбудеться лише у четвер. Але все ще не виключено зібрання термінового засідання комітету. Про це буде відомо завтра зранку", - розповів нардеп.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що постанови про визначення дати інавгурації новообраного президента Володимира Зеленського можуть бути розглянуті на засіданні профільного комітету у вівторок, 14 травня. Крім того, у фракції "Блок Петра Порошенко" заявили, що підтримають будь-яку дату інавгурації новообраного президента Володимира Зеленського