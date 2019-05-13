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Порошенко заявив, що хоче якомога швидшої інавгурації Зеленського

Новини » Вибори 2019    13.05.2019 - 20:20
Порошенко заявив, що хоче якомога швидшої інавгурації Зеленського
Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

Порошенко прокоментував можливі дострокові парламентські вибори

Президент України Петро Порошенко заявив, що зацікавлений в тому, щоб парламент якнайшвидше визначився із датою інавгурації новообраного президента Володимира Зеленського і з його боку буде лише підтримка. Про це повідомляє прес-служба адміністрації президента.

Він також зауважив, що окремо прозвучала позиція щодо можливих дострокових парламентських виборів.

"З одного боку - політик має бути завжди готовий до виборів. Я тут не бачу жодної проблеми. З іншого боку, демократія - це є процедура. І все має бути з дотриманням конституційної і законодавчої процедури", - зазначив Порошенко.

Нагадаємо, зараз у парламенті зареєстровано п'ять проектів постанов з трьома датами інавгурації президента - 19, 20 травня та 1 червня.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що постанови про визначення дати інавгурації новообраного президента Володимира Зеленського можуть бути розглянуті на засіданні профільного комітету у вівторок, 14 травня. Крім того, у фракції "Блок Петра Порошенко" заявили, що підтримають будь-яку дату інавгурації новообраного президента Володимира Зеленського

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