У Раді поки не планують наводити порядок на ринку оренди житлової нерухомості

На сьогодні у Верховній раді немає в планах розробки законопроекту щодо врегулювання ринку оренди житлової нерухомості. Однак є надія, що Міністерство розвитку громад і територій України використає існуючі напрацювання та зареєструє такий проект у Раді.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявила заступник голови фракції "Слуга народу" Олена Шуляк.

За її словами, законопроект про ринок оренди житла кілька років тому вже розробляв Мінрегіон.

"Питання оренди трохи ширше, ніж податки. У нас, в принципі, немає муніципального орендного житла. І коли в Києві влітку вибухнув будинок, постраждали десятки сімей, то у міста не було можливості надати постраждалим навіть тимчасове житло", - повідомила Шуляк.

Вона також додала, що в Україні не визначено дієві законодавчі механізми, які регулювали б взаємостосунки місцевої влади та інвестора.

Нагадаємо, раніше в Міністерстві економіки України назвали причину зростання цін на житло.

Зазначимо, що у вересні середня ефективна ставка нового іпотечного кредиту на вторинному ринку склала 14,9%, на первинному - 18,2% річних.