НБУ оприлюднив реальні ставки за іпотекою

Фото: Лівий берег (Віталій Носач, РБК-Україна)

Банки видають кредити на житло під 15-18% річних

У вересні 2020 року середня ефективна ставка нового іпотечного кредиту на вторинному ринку становила 14,9%, на первинному - 18,2% річних. Ефективні ставки включають номінальну, а також всі супутні витрати позичальників та розраховуються на весь строк кредиту.

Про це свідчать дані опитування Національного банку України (НБУ), проведеного серед комерційних банків.

За даними опитування, рік тому, у вересні 2019 року, середня ставка на вторинному ринку становила 21,7%, на первинному - 19,8%.

У вересні 2020 року близько 40% іпотеки, як за кількістю, так і за сумою укладені з фіксованою відсотковою ставкою.

Результати опитувань показали, що вторинний ринок суттєво переважає і за кількістю, і за обсягом кредитування. Так, частка укладених іпотечних договорів на купівлю житла на вторинному ринку у 2020 році становить майже 87% за обсягом та за кількістю від всіх нових видач.

За 9 місяців 2020 року загальний обсяг видач нових іпотечних кредитів збільшився на 16% до 2,3 млрд грн р/р. Водночас з початку 2020 року укладено лише 3640 нових іпотечних договорів, що на 269 менше, ніж за аналогічний період торік. Водночас середній розмір іпотечного кредиту збільшився. Якщо на початку 2019 року він становив близько 490 тис. грн, то у вересні 2020 року збільшився до 700 тис. грн. Таким є на сьогодні середній розмір кредиту на купівлю житла як на первинному, так і на вторинному ринку.

За 9 місяців 2020 року найбільше кредитів видано у Києві - 953 договори на 835 млн грн (26% від загальної кількості та 37% від загальної суми).

Нагадаємо, раніше в НБУ заявили, що масове доступне іпотечне кредитування в Україні стане доступним за умови посилення прозорості ринку нерухомості, зниження ризиків для кредиторів.

Зазначимо, заступник голови НБУ Дмитро Сологуб заявив, що зниження комерційними банками України ставок за іпотечними кредитами до 10% теоретично можливо, але для цього потрібно істотно знизити ставки за депозитами.