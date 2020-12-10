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В Раде пока не планируют наводить порядок на рынке аренды жилой недвижимости

Автор: Ростислав Шаправский

На сегодняшний день в Верховной раде нет планов разработки законопроекта об урегулировании рынка аренды жилой недвижимости. Но есть надежда, что Министерство развития общин и территорий использует существующие наработки и зарегистрирует такой проект в Раде.

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Об этом в интервью РБК-Украина заявила заместитель главы фракции "Слуга народа" Елена Шуляк.

По ее словам, законопроект о рынке аренды жилья несколько лет назад уже разрабатывал Минрегион.

"Вопрос аренды немного шире, чем налоги. У нас, в принципе, нет муниципального арендного жилья. И когда в Киеве летом взорвался дом, пострадали десятки семей, то у города не было возможности предоставить пострадавшим даже временное жилье", - сообщила Шуляк.

Она также добавила, что в Украине не определены действенные законодательные механизмы, которые регулировали бы взаимоотношения местной власти и инвестора.

Напомним, ранее в Министерстве экономики Украины назвали причину роста цен на жилье.

Отметим, что в сентябре средняя эффективная ставка нового ипотечного кредита на вторичном рынке составила 14,9%, на первичном - 18,2% годовых.

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Новости Украины недвижимостьВерховная РадаЕлена Шуляк