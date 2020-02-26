У Мінекономіки назвали причину зростання цін на житло

Фото: житловий будинок (Віталій Носач, РБК-Україна)

Укріплення гривні призвело до збільшення інтересу до нерухомості, яка в доларах подешевшала

Ціни на житло на первинному ринку у січні 2020 року зросли на 7,9% по відношенню до аналогічного періоду минулого року у той час як у грудні ціни збільшилися на 6,4%. Про це йдеться в коментарі Департаменту стратегічного планування та макроекономічного прогнозування Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

Як зазначається в повідомленні, ціни на житло упродовж 2019 року активно зростали, "що стало віддзеркаленням зростання активності українців на ринку нерухомості на тлі суттєвих ревальваційних процесів, що "здешевили" житлову нерухомість".

Нагадаємо, за даними Держстату, у IV кварталі 2019 року порівняно з аналогічним періодом минулого року ціни на квартири в Україні зросли в середньому на 8,6%. За даними статистичного відомства, ціни на квартири на первинному ринку зросли на 7,9%, на вторинному - на 8,9%.

Нагадаємо, за даними Державної служби статистики, середня плата за місячну оренду 1-кімнатної квартири за 2019 рік по Україні зросла на 10,4% з 3 352 до 3 701 грн. На першому місці за вартістю оренди місто - Київ - 7 538 грн. Далі йдуть Одеська область (5 429 грн) і Львівська область - 4 706 грн.