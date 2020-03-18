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У Раді відклали розгляд закону про відстрочку переходу на навчання українською

Новини » Політика     18.03.2020 - 17:54
У Раді відклали розгляд закону про відстрочку переходу на навчання українською
Фото: парламент (Віталій Носач/РБК-Україна)

Міносвіти не підтримує прийняття закону

Комітет Верховної ради з питань гуманітарної та інформаційної політики відклав прийняття рішення щодо проекту закону №2362 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо навчання державною мовою у закладах освіти". Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на інформаційне управління Апарату Верховної ради.

Законопроект передбачає продовжити термін права на здобуття освіти мовою нацменшини, яка не відноситься до країн ЄС, до 1 вересня 2023 року та виключити "дискримінаційну норму, яка надає привілейований стан мовам нацменшин, які відносяться до країн ЄС".

Під час засідання члени комітету заслухали по скайпу представника Міністерства освіти, яка повідомила, що Міністерство не підтримує прийняття законопроекту №2362.

При цьому голова комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Олександр Ткаченко пояснив, що розгляд законопроекту саме зараз обумовлений тим, що розпочинається процес підготовки до друку підручників. Нардеп запропонував відкласти прийняття рішення щодо законопроекту №2362, обґрунтовуючи це необхідністю проведення додаткових консультацій, у тому числі, скільки буде коштувати прийняття такого закону для державного бюджету.

"За результатами голосування члени комітету прийняли рішення відкласти розгляд законопроекту... за рішення рекомендувати Верховній раді прийняти законопроект за основу проголосував лише один член комітету", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, Верховна рада розгляне зміни до закону про функціонування української мови як державної, зазначив спікер Ради Дмитро Разумков. За його словами, з цього питання є відповідні законопроекти.

Як писало РБК-Україна, Венеціанська комісія Ради Європи розкритикувала мовний закон України, заявивши, що він не забезпечує баланс між українською мовою та мовами національних меншин.

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