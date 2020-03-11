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Рада розгляне зміни у мовний закон, - Разумков

Новини » Політика     11.03.2020 - 09:35
Рада розгляне зміни у мовний закон, - Разумков
Фото: Дмитро Разумков (РБК-Україна)

У Раді є відповідні законопроекти

Верховна рада розгляне зміни до закону про функціонування української мови як державної. Про це повідомив спікер Ради Дмитро Разумков в ефірі телеканалу "112 Україна".

Разумков зазначив, що з цього питання є відповідні законопроекти.

"Якщо я не помиляюся, то один з них пройшов комітет. І вони потраплять в зал. А далі рішення буде приймати Верховна рада", - сказав Разумков.

Раніше повідомлялося, що закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної" ("мовний закон") набув чинності 16 липня. Відповідно до перехідних положень, деякі норми мовного закону вступлять в силу з відстрочкою.

Також РБК-Україна повідомляло, що Міністерстві освіти заявляли, що для угорських шкіл буде підвищена підготовка вчителів української мови. Також підручники будуть адаптовані для вивчення української мови в угорських школах.

Нагадаємо, Венеціанська комісія Ради Європи розкритикувала мовний закон України, заявивши, що він не забезпечує баланс між українською мовою та мовами національних меншин.

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Новини України языкЗаконДмитро Разумков
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