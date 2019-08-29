У Раді відмовляються видавати Рудику посвідчення нардепа

У Верховній раді відмовляються видавати Сергію Рудику (самовисуванець) посвідчення народного депутата. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Зазначимо, що керівник апарату відмовляється видавати посвідчення Рудику.

"Я сьогодні не зможу голосувати. Я викликав "102", який вже їде. За його словами, наразі в нього лише тимчасове посвідчення", - заявив він.

Самовисуванцю Сергію Рудику, який називає себе обраним депутатом по округу номер 198, апарат ВР не дає постійне посвідчення нардепа і картку голосування, обґрунтовуючи це листом з ЦВК.

Фото: Рудик в Раді (РБК-Україна)

Раніше РБК-Україна писало, що Верховний суд України у складі Касаційного адміністративного суду 24 серпня скасував протокол Центральної виборчої комісії про результати виборів в окрузі 198 Черкаської області, згідно з яким самовисуванець Сергій Рудик був визнаний обраним народним депутатом

Нагадаємо, з'явився список парламентських комітетів і його учасників, який має бути затверджений на засіданні Верховної ради 9 скликання. У розпорядженні РБК-Україна є постанова про обрання голів, перших заступників, заступників голів, секретарів, членів комітетів ВР 9 скликання.

Також народний депутат нового скликання від "Слуги народу" Руслан Стефанчук заявив, що Верховна рада 29 серпня буде працювати до завершення порядку денного. За його словами, затверджений порядок денний включає в себе близько 27 питань. Стефанчук прогнозує, що Рада сьогодні підтримає всі кадрові рішення.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Верховна рада 29 серпня може призначити нового прем'єра і по президентській квоті міністрів оборони і закордонних справ. Джерела видання повідомили, що може виникнути і технічна проблема, пов'язана з тим, що кілька новообраних депутатів від "Слуги народу" відразу ж будуть призначені в Кабмін.