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Зеленський може подати в Раду кандидатів у ЦВК цього тижня

Новини » Політика    16.09.2019 - 23:15
Зеленський може подати в Раду кандидатів у ЦВК цього тижня
Фото: Центрвиборчком (РБК-Україна)

Разумков сподівається, що парламент проголосує за подання президента

Президент України Володимир Зеленський може запропонувати Верховній раді кандидатури до нового складу Центральної виборчої комісії вже цього пленарного тижня. Про це повідомив голова Верховної ради Дмитро Разумков в ефірі "Свободи слова" на ІСTV, передає РБК-Україна.

"З приводу ЦВК. Наскільки мені відомо, сьогодні різні політичні сили надають свої пропозиції. Президент буде визначатися та пропонувати той чи інший склад кандидатур Верховній раді України. Я сподіваюся, що це відбудеться на цьому тижні. І ми з вами побачимо повний перелік тих осіб, які будуть запропоновані парламентом до майбутнього складу ЦВК", - заявив Разумков.

Спікер висловив сподівання, що Верховна рада проголосує за подання президента.

"Давайте дочекаємось по персоналіях, що запропонують президенту, і що президент запропонує парламенту. Парламент буде визначатися з цими кандидатурами, я сподіваюся, підтримає їх", - додав Разумков.

Нагадаємо, 13 вересня Верховна рада ухвалила розпустити Центральну виборчу комісію, за це рішення проголосував 341 депутат за 300 мінімально необхідних. Таким чином, парламент схвалив подання президента України Володимира Зеленського.

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Новини України Центральна виборча комісіяВолодимир ЗеленськийВерховна Рада
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