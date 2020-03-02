У Раді сподіваються на пришвидшення розгляду правок до закону про ринок землі

У парламентській фракції "Слуга народу" сподіваються на пришвидшення розгляду правок до законопроекту про ринок землі. Про це заявив перший заступник голови фракції Олександр Корнієнко, передає кореспондент РБК-Україна.

Корнієнко сподівається, що нардепи будуть швидше рухатися по поправкам.

"Темп розгляду правок до законопроекту про обіг землі трошки пришвидшився. Це гарний знак. Можливо, весняний настрій, природа оновлюється, і ми теж почнемо швидше рухатись. У нас є на руках перелік до включення у порядок денний. Тут до ста законів. Впевнений, що третина з них важливі для всіх", - заявив парламентар.

Нагадаємо, Рада станом на п'ятницю, 21 лютого, розглянула вже 1500 правок до другого читання законопроекту про ринок землі. Усього в документі 4018 правок.

Як писало РБК-Україна раніше, в аграрному комітеті Верховної ради не виключали скликання позачергового засідання для розгляду законопроекту про ринок землі.

Варто відзначити, фракція "Слуга народу" поки не досягла домовленості з опозицією у питанні прискорення розгляду законопроекту про ринок землі. Так, в СН постійно йдуть переговори з депутатами з ОПЗЖ по зняттю частини поправок.

Підкреслимо також, у фракції розглядають можливість призначення додаткових пленарних засідань ВР для прискорення розгляду законопроекту про ринок землі. Разом з тим у СН запевняють, що проводити "аграрні ночі" не збираються, оскільки це буде порушенням закону про регламент ВР.