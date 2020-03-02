В Раде надеются на ускорение рассмотрения поправок в закон о рынке земли

В парламентской фракции "Слуга народа" надеются на ускорение рассмотрения поправок к законопроекту о рынке земли. Об этом заявил первый заместитель председателя фракции Александр Корниенко, передает корреспондент РБК-Украина.

Корниенко надеется, что нардепы будут быстрее двигаться по поправкам.

"Темп рассмотрения поправок к законопроекту об обращении земли немножко ускорился. Это хороший знак. Возможно, весеннее настроение, природа обновляется, и мы тоже начнем быстрее двигаться. У нас есть на руках перечень для включения в повестку дня. Здесь до ста законов. Уверен, что треть из них важны для всех", - заявил парламентарий.

Напомним, Рада по состоянию на пятницу, 21 февраля, рассмотрела уже 1500 поправок ко второму чтению законопроекта о рынке земли. Всего в документе 4018 правок.

Как писало РБК-Украина ранее, в аграрном комитете Верховной рады не исключали созыва внеочередного заседания для рассмотрения законопроекта о рынке земли.

Стоит отметить, фракция "Слуга народа" пока не достигла договоренности с оппозицией в вопросе ускорения рассмотрения законопроекта о рынке земли. Так, в СН постоянно идут переговоры с депутатами из ОПЗЖ по снятию части поправок.

Подчеркнем также, во фракции рассматривают возможность назначения дополнительных пленарных заседаний ВР для ускорения рассмотрения законопроекта о рынке земли. Вместе с тем в СН уверяют, что проводить "аграрные ночи" не собираются, поскольку это будет нарушением закона о регламенте ВР.