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Рада розглянула вже 1,5 тисячі правок до закону про ринок землі

Новини » Політика     21.02.2020 - 13:06
Рада розглянула вже 1,5 тисячі правок до закону про ринок землі
Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Нардепи розглянули вже понад 1/4 правок до документу

Верховна рада України станом на п'ятницю, 21 лютого, розглянула вже 1500 правок до другого читання законопроекту про ринок землі, передає кореспондент РБК-Україна.

Всього в документі 4018 правок. Станом на 20 лютого парламентарії розглянули майже 1200 правок.

Нагадаємо, Верховна рада України станом на четвер, 20 лютого, розглянула 1192 правки. Жодна з розглянутих правок підтримана в залі не була.

Так, в аграрному комітеті Верховної ради не виключають скликання позачергового засідання для розгляду законопроекту про ринок землі.

Варто відзначити, фракція "Слуга народу" поки не досягла домовленості з опозицією у питанні прискорення розгляду законопроекту про ринок землі. Так, в СН постійно йдуть переговори з депутатами з ОТЗЖ по зняттю частини поправок.

Як писало РБК-Україна раніше, парламент за станом на 19 лютого розглянув 649 поправок до другого читання законопроекту про ринок землі.

Підкреслимо також, у фракції розглядають можливість призначення додаткових пленарних засідань ВР для прискорення розгляду законопроекту про ринок землі. Разом з тим у фракції запевняють, що проводити "аграрні ночі" не збираються, оскільки це буде порушенням закону про регламент ВР.

Рада сьогодні заслухає звіт Кабміну про діяльність за 2019 рік Рада розглянула майже 1200 правок до закону про ринок землі
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