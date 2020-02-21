Рада розглянула вже 1,5 тисячі правок до закону про ринок землі

Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Нардепи розглянули вже понад 1/4 правок до документу

Верховна рада України станом на п'ятницю, 21 лютого, розглянула вже 1500 правок до другого читання законопроекту про ринок землі, передає кореспондент РБК-Україна.

Всього в документі 4018 правок. Станом на 20 лютого парламентарії розглянули майже 1200 правок.

Нагадаємо, Верховна рада України станом на четвер, 20 лютого, розглянула 1192 правки. Жодна з розглянутих правок підтримана в залі не була.

Так, в аграрному комітеті Верховної ради не виключають скликання позачергового засідання для розгляду законопроекту про ринок землі.

Варто відзначити, фракція "Слуга народу" поки не досягла домовленості з опозицією у питанні прискорення розгляду законопроекту про ринок землі. Так, в СН постійно йдуть переговори з депутатами з ОТЗЖ по зняттю частини поправок.

Як писало РБК-Україна раніше, парламент за станом на 19 лютого розглянув 649 поправок до другого читання законопроекту про ринок землі.

Підкреслимо також, у фракції розглядають можливість призначення додаткових пленарних засідань ВР для прискорення розгляду законопроекту про ринок землі. Разом з тим у фракції запевняють, що проводити "аграрні ночі" не збираються, оскільки це буде порушенням закону про регламент ВР.