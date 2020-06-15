ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Опубліковано проект нової програми діяльності Кабміну

Новини » Політика     15.06.2020 - 10:35
Опубліковано проект нової програми діяльності Кабміну
Фото: український уряд (РБК-Україна)

Новий документ містить завдання для кожного міністерства

Кабінет міністрів України оприлюднив доопрацьовану програму своєї діяльності. У новому проекто розписані пріоритети та завдання для кожного міністерства.

Відповідний документ оприлюднено на урядовому порталі.

Уряд Дениса Шмигаля позиціонує так звану Програму 2.0 як реакцію на низку проблем, що стоять перед Україною, з урахуванням російської агресії, пандемії коронавірусу та глобальної економічної кризи. Кабінет міністрів вважає, що економічні шоки призведуть до падіння ВВП на 4-8% у 2020 році.

Доопрацьована програма включає короткострокові та довгострокові пріоритети діяльності Кабміну. Крім того, документ містить завдання для кожного окремо взятого міністерства.

На відміну від первинної версії, яка налічувала 10 сторінок, новий документ розширено до 85. Загалом документ передбачає подальшу євроінтеграцію, політику щодо окупованих територій, підтримку вітчизняного виробника та створення умов для бізнесу.

Фото: доопрацьована програма діяльності Кабміну

Нагадаємо, раніше спікер Верховної ради Дмитро Разумков заявив, що доопрацьовану Програму діяльності Кабінету міністрів розглянуть 18 червня.

Документ вимагав доопрацювання після провалу першої версії, яку в Міністерстві фінансів назвали "рефератом"; як правило, схвалення програми Кабміну в сесійній залі Раді дає уряду річний імунітет.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: РБК-Україна

Теги Новини України Кабінет Міністрів Українипрограммаправительство
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся