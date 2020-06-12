ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Верховна рада розгляне програму Кабміну 18 червня

Новини » Політика     12.06.2020 - 19:47
Верховна рада розгляне програму Кабміну 18 червня
Фото: Дмитро Разумков (РБК-Україна)

За словами Дмитра Разумкова, перший варіант програми Кабміну був поданий, коли на написання не було часу

Верховна рада України у наступний четвер, 18 червня, розгляне Програму діяльності Кабінету міністрів. Сьогодні програму парламенту 2.0 внесли в Раду.

Про це повідомив глава уряду Дмитро Разумков в інтерв'ю bukvy.

"На цьому тижні - думаю, що в четвер або п'ятницю - вона буде відправлена в Раду і на наступному тижні, не пізніше п'ятниці (швидше за все, в четвер) програма уряду буде розглядатися парламентом", - заявив він.

За словами спікера Ради, є гарантія того, що документ буде набагато якісніше, ніж той, який був поданий спочатку.

"Підтримає його Рада? Сподіваюся, що так. Але подивимося на документ", - додав Разумков.

Він також зазначив, що уряд подавав свою першу програму тоді, коли часу на її написання не було.

Нагадаємо, сьогодні Програми діяльності Кабміну передали в Раду.

Крім того, Рада 4 червня відправила на доопрацювання Програму діяльності Кабміну.

Зазначимо, що прем'єр Денис Шмигаль заявляв, що Кабмін буде просити винести нову програму на розгляд Ради і підтримати її 18-19 червня.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: РБК-Україна

Теги Новини України Кабінет Міністрів УкраїниВерховна Радапрограмма
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся