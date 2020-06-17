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Комітет ВР не підтримав доопрацьовану програму дій Кабміну

Новини » Політика     17.06.2020 - 17:59
Комітет ВР не підтримав доопрацьовану програму дій Кабміну
Фото: Кабмін (Віталій Носач/РБК-Україна)

Комітет запропонував нардепам визначитися щодо програми шляхом голосування

Комітет Верховної ради з питань економічного розвитку прийняв рішення не рекомендувати прийняти доопрацьовану програму дій Кабінету міністрів. Народним депутатам запропонували визначитися з програмою шляхом голосування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал "Рада", який транслював засідання комітету.

Так, схвалили програму 5 членів комітету, 4 висловилися проти, 4 - утрималися. Цих голосів не вистачило, щоб рекомендувати парламенту прийняти доопрацьовану програму дій уряду.

"Рішення не прийнято", - зазначив голова комітету Дмитро Наталуха.

Члени комітету вирішили запропонувати Верховній раді визначитися щодо програми шляхом голосування. "За" проголосували 9 членів комітету.

Як повідомляло РБК-Україна, в Раді досі тривають дискусії щодо програми дій Кабміну.

Раніше КМУ опублікував доопрацьовану програму своєї діяльності, в якій розписані пріоритети та завдання для кожного міністерства.

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Автор: Максим Зайченко

Теги Новини України комитетВерховна Радаправительство
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