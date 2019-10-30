У Кабміні пояснили неможливість виплати пенсій в ОРДЛО

Фото: Оксана Коляда (facebook.com/Оксана Гаврилюк)

Коляда заявила, що Кабмін намагається спростити отримання виплат на підконтрольній території

Українська влада на сьогоднішній день не може виплачувати пенсії на окупованому Донбасі. Про це на інвестиційному форумі в Маріуполі заявила міністр у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Оксана Коляда.

За її словами, українська влада не в змозі виплачувати пенсії на окупованих територіях.

"Окупаційна влада не дає нам можливості здійснювати так якусь законну діяльність. У нас немає законних представництв Пенсійного фонду, органів соціального захисту", - зазначила Коляда.

Вона також додала, що Кабінет міністрів працює над спрощенням процедури перетину КПВВ на Донбасі та отримання виплат на підконтрольній території.

Нагадаємо, раніше комітет Верховної ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів запропонував виплачувати пенсії жителям ОРДЛО незалежно від наявності статусу переселенця.

Раніше міністр соціальної політики Юлія Соколовська розповіла, коли будуть відновлені виплати пенсій на окупованому Донбасі.