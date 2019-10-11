У Раді пропонують платити пенсії жителям ОРДЛО незалежно від статусу переселенця

Фото: засідання комітету (iportal.rada.gov.ua)

Таку ініціативу пропонує комітет ВР з питань соцполітики

Члени комітету Верховної ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів пропонують виплачувати пенсії мешканцям окупованих територій незалежно від наявності статусу внутрішньо переміщеної особи. Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

Так, члени комітету разом з представниками громадянського суспільства обговорили законодавчі ініціативи щодо відновлення права на отримання пенсій окремим категоріям громадян у ході робочої зустрічі 11 жовтня.

"Учасники робочої зустрічі під час обговорення звертали увагу на необхідність внесення змін до закону "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" та пропонували виплачувати пенсії мешканцям окупованих територій, незалежно від наявності статусу внутрішньо переміщеної особи", - сказано у повідомленні.

Крім того, представники громадських організацій вважають доцільним спростити порядок отримання пенсій для таких осіб, скасувавши норму щодо припинення пенсійних виплат у разі відсутності внутрішньо переміщеної особи понад 60 днів за місцем проживання. Це дозволило б зменшити навантаження на контрольно-пропускних пунктах в’їзду-виїзду, оскільки 60% людей, які їх перетинають, є пенсіонерами.

"Підсумовуючи проведене обговорення, сторони погодилися з необхідністю спрощення процедури доведення права на виплату пенсій та законодавчого врегулювання особливого порядку отримання пенсій для пенсіонерів з числа внутрішньо переміщених осіб", - поінформували у ВР.

Нагадаємо, влітку тодішній міністр з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Вадим Черниш заявив про неможливість виплати пенсій на окупованих територіях Донецької та Луганської областей до повернення територій під контроль України.

Як писало РБК-Україна раніше, президент України Володимир Зеленський пропонує термін в один рік, в який пенсіонери з ОРДЛО зможуть виїхати з окупованої території для отримання української пенсії. Глава держави підкреслював, що зараз термін складає 60 днів.

Додамо також, у середині червня правозахисна організація Human Rights Watch закликала Україну спростити процедуру виплат пенсій жителям окупованого Донбасу.