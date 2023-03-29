США не видят признаков подготовки РФ к применению ядерного оружия, - Кирби

Соединенные Штаты Америки внимательно следят за ситуацией с заявлениями РФ о ядерном оружии, однако пока не видят признаков подготовки к его применению.

Об этом заявил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, передает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ .

Он заявил, что пока США не заметили никаких шагов со стороны российского диктатора Владимира Путина в контексте его заявлений о ядерном оружии.

"И мы не увидели признаков того, что Путин склоняется или приближается к любым приготовлениям к использованию тактического ядерного оружия в Украине", - сообщил Кирби.

Представитель Белого дома напомнил, что США неоднократно предупреждали о последствиях, ожидающих Россию, в случае применения ею ядерного оружия.