В Совбезе ООН обсудили рост напряженности между США и Венесуэлой в Карибском регионе

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ООН .

В ООН обеспокоены нарастающим противостоянием между Соединенными Штатами и Венесуэлой после сообщений о расширении американского военного присутствия у побережья Южной Америки и призывают стороны избегать любых действий, которые могут нарушить стабильность в регионе.

Об этом, выступая 10 октября в Совете Безопасности ООН, заявил помощник Генерального секретаря ООН по делам Европы, Центральной Азии, Северной и Южной Америки Мирослав Енча.

"В середине августа было зафиксировано увеличение военного присутствия Соединенных Штатов в южной части Карибского моря, у побережья Венесуэлы", - сообщил он.

По словам американских властей, эти развертывания направлены на остановку наркотрафика в США и привлечения виновных к ответственности.

Однако, подчеркнул представитель ООН, это военное присутствие усилило существующее напряжение между двумя странами.

Борьба США с наркокартелями

Он отметил, что 2 сентября правительство США объявило о том, что американские военные нанесли удар по судну, подозреваемому в перевозке незаконных наркотиков в международных водах Южного Карибского моря. По данным американских властей, в результате атаки погибли 11 человек.

"На основе информации, опубликованной властями США, дополнительные авиаудары по судам, которые, вероятно, перевозили наркотики, были нанесены 15, 16 и 19 сентября, а также 3 октября", - добавил он. В целом, по сообщениям, эти операции привели к гибели 21 человека.

"Организация Объединенных Наций не имеет возможности подтвердить эти сведения", - подчеркнул Енча.

Мобилизация в Венесуэле

Он также отметил, что Венесуэла находится в состоянии повышенной готовности с момента сообщений о развертывании американских сил. Президент Николас Мадуро 11 августа объявил мобилизацию 4,5 млн членов Боливарианской милиции и проведение военных учений вдоль побережья страны. 29 сентября он подписал указ о чрезвычайном положении, который расширяет полномочия правительства в сфере безопасности.

Енча подчеркнул, что использование силы в борьбе с незаконным оборотом наркотиков должно оставаться в рамках международного права и стандартов прав человека, а любые военные действия - осуществляться только в соответствии с Уставом ООН.

"С 21 августа Генеральный секретарь через своего представителя призывает обе стороны снизить напряженность, проявлять сдержанность и решать разногласия мирными средствами", - подчеркнул он.