У Радбезі ООН обговорили зростання напруженості між США та Венесуелою в Карибському регіоні

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ООН .

В ООН стурбовані наростаючим протистоянням між Сполученими Штатами та Венесуелою після повідомлень про розширення американської військової присутності біля узбережжя Південної Америки і закликають сторони уникати будь-яких дій, які можуть порушити стабільність у регіоні.

Про це, виступаючи 10 жовтня у Раді Безпеки ООН, заявив помічник Генерального секретаря ООН у справах Європи, Центральної Азії, Північної та Південної Америки Мирослав Єнча.

"У середині серпня було зафіксовано збільшення військової присутності Сполучених Штатів у південній частині Карибського моря, біля узбережжя Венесуели", - повідомив він.

За словами американської влади, ці розгортання спрямовані на зупинення наркотрафіку до США та притягнення винних до відповідальності.

Проте, наголосив представник ООН, ця військова присутність посилила існуючу напругу між двома країнами.

Боротьба США з наркокартелями

Він зазначив, що 2 вересня уряд США оголосив про те, що американські військові завдали удару по судну, підозрюваному в перевезенні незаконних наркотиків у міжнародних водах Південного Карибського моря. За даними американської влади, внаслідок атаки загинули 11 людей.

"На основі інформації, опублікованої владою США, додаткові авіаудари по судах, які, ймовірно, перевозили наркотики, були завдані 15, 16 і 19 вересня, а також 3 жовтня", – додав він. Загалом, за повідомленнями, ці операції призвели до загибелі 21 особи.

"Організація Об'єднаних Націй не має можливості підтвердити ці відомості", – підкреслив Єнча.

Мобілізація у Венесуелі

Він також зазначив, що Венесуела перебуває у стані підвищеної готовності з моменту повідомлень про розгортання американських сил. Президент Ніколас Мадуро 11 серпня оголосив мобілізацію 4,5 млн членів Боліваріанської міліції та проведення військових навчань уздовж узбережжя країни. 29 вересня він підписав указ про надзвичайний стан, який розширює повноваження уряду у сфері безпеки.

Єнча підкреслив, що використання сили у боротьбі з незаконним обігом наркотиків має залишатися у межах міжнародного права та стандартів прав людини, а будь-які воєнні дії – здійснюватися лише відповідно до Статуту ООН.

"З 21 серпня Генеральний секретар через свого представника закликає обидві сторони знизити напруженість, виявляти стриманість та вирішувати розбіжності мирними засобами", – наголосив він.