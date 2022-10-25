ua ru
Вт, 25 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В "Энергоатоме" объяснили, что означают обвинения России в создании "грязной бомбы"

Новина українською →
Украина, Вторник 25 октября 2022 10:32
В "Энергоатоме" объяснили, что означают обвинения России в создании "грязной бомбы" Фото: в "Энергоатоме" объяснили цель обвинений РФ в создании "грязной бомбы" (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Заявления России о создании "грязной бомбы" могут свидетельствовать о подготовке акта ядерного терроризма со стороны Кремля. В "Энергоатоме" требуют вернуть ЗАЭС под полный контроль предприятия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Энергоатом.

"Энергоатом" предполагает, что такие действия оккупантов могут свидетельствовать о подготовке ими террористического акта с использованием ядерных материалов и радиоактивных отходов, хранящихся на площадке ЗАЭС, - говорится в заявлении. - Страна-террорист - Россия - должна немедленно прекратить какие-либо вмешательства в работу Запорожской АЭС, а мировое сообщество - приложить все усилия для деоккупации и демилитаризации ЗАЭС и передачи ее под полный контроль законному оператору - "Энергоатому".

В "Энергоатоме" рассказали, какие именно факты свидетельствуют о подготовке акта терроризма со стороны России:

  • в течение последней недели российские оккупанты проводят несанкционированные строительные работы на территории сухого хранилища отработанного ядерного топлива (далее - СХОЯТ) на Запорожской АЭС. Эти работы российские военные ведут сами по себе в тайном режиме. Украинский персонал и собравшихся на площадке ЗАЭС представителей МАГАТЭ на место строительства захватчики не допускают. На СХОЯТ хранится 174 контейнера, в каждом из которых содержится по 24 сборки отработанного ядерного топлива. Разрушение этих контейнеров в результате подрыва приведет к радиационной аварии и радиационному загрязнению нескольких сот квадратных километров прилегающей территории. Такое строительство на территории атомной станции является незаконным вмешательством со стороны России в проект ядерной установки СХОЯТ Запорожской АЭС и грубым нарушением как условий лицензии на эксплуатацию станции, так и международных требований в сфере ядерной и радиационной безопасности;
  • уже двое суток представители российской власти и вся враждебная пропаганда заявляют о якобы подготовке Украиной "грязной ядерной бомбы", для которой, по утверждению РФ, может быть использовано отработанное ядерное топливо и радиоактивные отходы, хранящиеся на площадке Запорожской АЭС. Для еще большего устрашения мира россияне обнародовали фейковую карту потенциального загрязнения радиацией с эпицентром именно на ЗАЭС.

Как сообщалось, эксперты МАГАТЭ приедут в Украину, чтобы проверить мирные объекты, на которых по заверению России якобы происходит разработка "грязной бомбы".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине
NEWS
Оккупанты вывезли из Херсона оборудование и персонал всех банков, - Генштаб
Оккупанты вывезли из Херсона оборудование и персонал всех банков, - Генштаб
DAILY
Оружие для победы. Что Запад дает Украине и чего еще не хватает для контрнаступления
Юлия Акимовакорреспондент Оружие для победы. Что Запад дает Украине и чего еще не хватает для контрнаступления