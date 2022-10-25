В "Энергоатоме" объяснили, что означают обвинения России в создании "грязной бомбы"

Заявления России о создании "грязной бомбы" могут свидетельствовать о подготовке акта ядерного терроризма со стороны Кремля. В "Энергоатоме" требуют вернуть ЗАЭС под полный контроль предприятия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Энергоатом .

"Энергоатом" предполагает, что такие действия оккупантов могут свидетельствовать о подготовке ими террористического акта с использованием ядерных материалов и радиоактивных отходов, хранящихся на площадке ЗАЭС, - говорится в заявлении. - Страна-террорист - Россия - должна немедленно прекратить какие-либо вмешательства в работу Запорожской АЭС, а мировое сообщество - приложить все усилия для деоккупации и демилитаризации ЗАЭС и передачи ее под полный контроль законному оператору - "Энергоатому".

В "Энергоатоме" рассказали, какие именно факты свидетельствуют о подготовке акта терроризма со стороны России: