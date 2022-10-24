"Сорвали операцию на взлете": Кулеба о работе с вбросом о "грязной бомбе"

Глава МИД рассказал, что как только эта дезинформация от России была запущена, и он, и президент Украины Владимир Зеленский начали активно работать на дипломатическом фронте, общаясь с представителями других стран.

"Мы координировали шаги и действия для того, чтобы достичь двух результатов: во-первых, не допустить распространения этой лжи по миру; во-вторых, предотвратить использование Россией этой дезинформации для того, чтобы использовать какую-то "грязную бомбу" против Украины и обвинить нас. Последний телефонный разговор, который я вчера провел, был с французской коллегой, и он продолжился утром... Мы командно, вся дипломатическая команда, сорвали эту российскую спецоперацию, можно сказать, на взлете", - заявил Кулеба.