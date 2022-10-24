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"Сорвали операцию на взлете": Кулеба о работе с вбросом о "грязной бомбе"

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Киев, Понедельник 24 октября 2022 22:55
"Сорвали операцию на взлете": Кулеба о работе с вбросом о "грязной бомбе" Фото: Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: RBC.UA

Украине удалось сорвать спецоперацию РФ с вбросом о разработке "грязной бомбы" украинскими военными. Остальные страны не верят в эти заявления России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в эфире национального телемарафона.

Глава МИД рассказал, что как только эта дезинформация от России была запущена, и он, и президент Украины Владимир Зеленский начали активно работать на дипломатическом фронте, общаясь с представителями других стран.

"Мы координировали шаги и действия для того, чтобы достичь двух результатов: во-первых, не допустить распространения этой лжи по миру; во-вторых, предотвратить использование Россией этой дезинформации для того, чтобы использовать какую-то "грязную бомбу" против Украины и обвинить нас. Последний телефонный разговор, который я вчера провел, был с французской коллегой, и он продолжился утром... Мы командно, вся дипломатическая команда, сорвали эту российскую спецоперацию, можно сказать, на взлете", - заявил Кулеба.

Отметим, что ранее провел переговоры с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем. Они обсудили новые лживые обвинения Украины со стороны россиян.

Также РБК-Украина сообщали о том, что заявлениями о "грязной бомбе" министр обороны РФ Сергей Шойгу хотел замедлить или остановить западную военную помощь Украине.

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Дмитрий Кулеба Война России против Украины
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