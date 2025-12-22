Совбез Чехии обсудит судьбу инициативы по снарядам для Украины, - премьер

"Снарядная инициатива"

Напомним, Чехия создала "снарядную инициативу" для того, чтобы обеспечить украинских защитников артиллерийскими снарядами.

Прага координировала покупки снарядов у третьих стран и затем обеспечивала их поставки в Украину. Деньги на боеприпасы выделяли западные партнеры Украины.

К слову, только на прошлой неделе новый министр обороны Чехии Яромир Зуна заявил о том, что он "не отрицает" продолжение "снарядной инициативы". Но, по его словам, необходимо эффективное управление.

Только в июле этого года Бабиш, еще до того как стал премьером, заявлял о том, что инициатива по снарядам для Украины является "прогнившей". Он считает ее "непрозрачной".

Он заверял, что если придет к власти в результате победы на выборах, такая инициатива больше не будет функционировать.

Но после победы его популистской партии ANO на выборах в октябре он пока не занял четкую позицию относительно будущего "снарядной инициативы".