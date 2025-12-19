ua en ru
Пт, 19 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

"Чешской инициативе" быть. Новый министр обороны Чехии продлил программу на 2026 год

Чехия, Пятница 19 декабря 2025 18:25
UA EN RU
"Чешской инициативе" быть. Новый министр обороны Чехии продлил программу на 2026 год Фото: министр обороны Чехии Яромир Зуна (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Новый министр обороны Чехии Яромир Зуна заявил, что программа "Чешская инициатива" по закупке боеприпасов для Украины, будет работать и в 2026 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Novinky.

Он рассказал, что для армии Чехии главными вопросами остаются ПВО и выполнение обязательств в рамках НАТО. Зуна также отметил продолжение "Чешской инициативы" для Украины.

"Я этого не отрицаю, но нам нужно говорить об эффективном управлении", - отметил он.

По его словам, поддержка Украины "сама собой разумеется".

"Россия является агрессором, на Украину напали, и от нас зависит, как мы будем продолжать ее поддерживать", - подчеркнул он.

При этом чешский министр похвалил нового премьер-министра Андрея Бабиша за договоренность об исключении, которое позволит стране не участвовать в пакете финансирования ЕС для Украины на 90 млрд евро.

"В ближайшее время мне нужно усилить гражданское управление, оборонное планирование и выполнение союзнических обязательств. При необходимости мы должны перезагрузить приоритеты обороны и армии. Приоритет - противовоздушная оборона", - отметил Зуна.

Чешская инициатива

Напомним, в феврале 2024 года президент Чехии Петр Павел заявил о намерении собрать 800 тысяч артиллерийских снарядов и передать их на нужды ВСУ. Первая партия боеприпасов поступила в Украину уже в июне 2024 года.

Отметим, чешский лидер считает, что Чехия не может останавливать свою снарядную инициативу для Украины, поскольку это приведет к серьезным последствиям.

По его мнению, если Чехия отменит такую инициативу, она "навредит прежде всего себе". Кроме того, негативные последствия были бы и для Украины, где может погибнуть еще больше людей.

Читайте РБК-Украина в Google News
Украина Чехия Вооруженные силы Украины
Новости
Зеленский назвал важной победой решение ЕС по Украине
Зеленский назвал важной победой решение ЕС по Украине
Аналитика
План "Б" для Украины. Почему ЕС не одобрил кредит под залог активов РФ
Юрий Дощатовспециальный корреспондент План "Б" для Украины. Почему ЕС не одобрил кредит под залог активов РФ