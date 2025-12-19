"Чешской инициативе" быть. Новый министр обороны Чехии продлил программу на 2026 год
Новый министр обороны Чехии Яромир Зуна заявил, что программа "Чешская инициатива" по закупке боеприпасов для Украины, будет работать и в 2026 году.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Novinky.
Он рассказал, что для армии Чехии главными вопросами остаются ПВО и выполнение обязательств в рамках НАТО. Зуна также отметил продолжение "Чешской инициативы" для Украины.
"Я этого не отрицаю, но нам нужно говорить об эффективном управлении", - отметил он.
По его словам, поддержка Украины "сама собой разумеется".
"Россия является агрессором, на Украину напали, и от нас зависит, как мы будем продолжать ее поддерживать", - подчеркнул он.
При этом чешский министр похвалил нового премьер-министра Андрея Бабиша за договоренность об исключении, которое позволит стране не участвовать в пакете финансирования ЕС для Украины на 90 млрд евро.
"В ближайшее время мне нужно усилить гражданское управление, оборонное планирование и выполнение союзнических обязательств. При необходимости мы должны перезагрузить приоритеты обороны и армии. Приоритет - противовоздушная оборона", - отметил Зуна.
Чешская инициатива
Напомним, в феврале 2024 года президент Чехии Петр Павел заявил о намерении собрать 800 тысяч артиллерийских снарядов и передать их на нужды ВСУ. Первая партия боеприпасов поступила в Украину уже в июне 2024 года.
Отметим, чешский лидер считает, что Чехия не может останавливать свою снарядную инициативу для Украины, поскольку это приведет к серьезным последствиям.
По его мнению, если Чехия отменит такую инициативу, она "навредит прежде всего себе". Кроме того, негативные последствия были бы и для Украины, где может погибнуть еще больше людей.