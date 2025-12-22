Радбез Чехії обговорить долю ініціативи щодо снарядів для України, - прем'єр

Бабіш сказав, що "снарядна ініціатива", безумовно, була хорошою річчю". Але, за його словами, питання в тому, чи проходив весь процес без корупції.

"Її буде винесено на обговорення на засіданні Ради державної безпеки 7 січня", - уточнив прем'єр.

За словами Бабіша, він запропонує на засіданні Радбезу "остаточну позицію". Про що йдеться - голова уряду не уточнив.