Радбез Чехії обговорить долю ініціативи щодо снарядів для України, - прем'єр

Майбутнє "снарядної ініціативи" для України обговорюватимуть на рівні Ради безпеки Чехії.
Про це заявив прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Бабіш сказав, що "снарядна ініціатива", безумовно, була хорошою річчю". Але, за його словами, питання в тому, чи проходив весь процес без корупції.
"Її буде винесено на обговорення на засіданні Ради державної безпеки 7 січня", - уточнив прем'єр.
За словами Бабіша, він запропонує на засіданні Радбезу "остаточну позицію". Про що йдеться - голова уряду не уточнив.
Нагадаємо, Чехія створила "снарядну ініціативу" для того, щоб забезпечити українських захисників артилерійськими снарядами.
Прага координувала купівлю снарядів у третіх країн і потім забезпечувала їхнє постачання в Україну. Гроші на боєприпаси виділяли західні партнери України.
До слова, тільки минулого тижня новий міністр оборони Чехії Яромир Зуна заявив про те, що він "не заперечує" продовження "снарядної ініціативи". Але, за його словами, необхідне ефективне управління.
Лише в липні цього року Бабіш, ще до того як став прем'єром, заявляв про те, що ініціатива щодо снарядів для України є "прогнилою". Він вважає її "непрозорою".
Він запевняв, що якщо прийде до влади внаслідок перемоги на виборах, така ініціатива більше не функціонуватиме.
Але після перемоги його популістської партії ANO на виборах у жовтні він поки що не зайняв чіткої позиції щодо майбутнього "снарядної ініціативи".