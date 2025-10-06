ua en ru
Зарплаты военным и вооружение. Куда Минобороны потратит дополнительные миллиарды на оборону

Украина, Понедельник 06 октября 2025 18:13
Зарплаты военным и вооружение. Куда Минобороны потратит дополнительные миллиарды на оборону Фото: Юлия Свириденко, премьер-министр Украины (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Кабмин принял изменения в Госбюджет-2025, которые предусматривают дополнительный 301 млрд грн для Минобороны. Средства пойдут на зарплаты защитникам и закупку вооружения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию премьер-министра Юлии Свириденко в Telegram.

По ее словам, до конца года на оборону направят дополнительные 324,7 млрд. грн. Министерство обороны получит более 301 млрд грн:

  • 202 млрд грн потратят на денежное обеспечение военных;
  • 100 млрд грн пойдет на закупку вооружения, в первую очередь дронов всех типов. В частности, FPV-дронов на оптоволокне, дронов-перехватчиков, дипстрайк-дронов;
  • 8 млрд грн направят на другие военные расходы (топливо, перевозки, эксплуатационные расходы).

Свириденко подчеркнула, что это решение принято из-за динамики фронта и постоянных изменений условий боевых действий. Она отметила, что РФ меняет тактику и усиливает атаки на энергетическую инфраструктуру Украины.

"Мы должны быть гибкими и быстро адаптировать наши расходы, чтобы дать Войску все необходимые средства и ресурсы противодействия врагу", - подчеркнула премьер.

Она рассказала, что 294,3 млрд грн поступит от Европейского Союза в рамках инициативы G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA). Еще почти 30 млрд грн - дополнительные доходы бюджета.

По словам Свириденко, закупку беспилотников помогут профинансировать замороженные активы страны-агрессора.

Оборонные расходы

Государственный бюджет Украины на 2025 год предусматривал расходы на оборону в сумме 2,22 трлн гривен из 3,94 трлн гривен в целом.

В июле расходы на безопасность и оборону увеличились на 412 млрд гривен - соответствующее решение принял парламент.

