Рада завтра розгляне законопроекти про ринок землі

Фото: парламент (Віталій Носач/РБК-Україна)

Планується розгляд основного проекту №2178 і 10 альтернативних законопроектів

В цей пленарний середу народні депутати мають розглянути законопроекти земельної реформи, які повинні відкрити ринок землі і скасувати мораторій на продаж земель сільськохозяйського призначення. Про це йдеться в порядку денному засідання парламенту на 13 листопада, передає кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, планується розгляд основного проекту №2178 і 10 альтернативних законопроектів "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення".

За словами заступника голови фракції "Слуга народу" Євгенії Кравчук, депутати планують голосувати за проект закону 2178-10.

"Основний варіант голосувати за альтернативний депутатський законопроект 2178-10", - підкреслила Кравчук.

Фото: порядок денний пленарного засідання (iportal.rada.gov.ua)

Раніше РБК-Україна повідомляло, що комітет з питань аграрної політики підтримав законопроект № 2178-10. Комітет рекомендував Верховній Раді прийняти за основу проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський вважає, що після скасування мораторію на продаж землі на деякий час необхідно закрити доступ до покупки землі для іноземців.

Підкреслимо, Верховна рада України включила до порядку денного основної законопроект №2178 і альтернативні до нього про ринок землі.

Додамо, що 73% українців виступили проти продажу землі, про що свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг". Підтримують введення продажу земель 19%, 8% - не визначились.