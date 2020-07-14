ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Рада завтра може оголосити про місцеві вибори, - Разумков

Київ, Вівторок 14 липня 2020 21:04
Рада завтра може оголосити про місцеві вибори, - Разумков
Фото: Дмитро Разумков (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

У закон необхідно було внести зміни про вибори райрад

Верховна рада зможе завтра, 15 липня, розглянути постанову про оголошення місцевих виборів в Україні. Постанова не була проголосована парламентом у понеділок, 13 липня, за необхідності прийняти зміни в законодавство в питаннях проведення виборів райрад.

Про це повідомив голова Верховної ради Дмитро Разумков в ефірі каналу "112-Україна".

"Комітет звернувся з пропозицією все ж не розглядати це питання вчора (в понеділок - ред.). На їхню думку, першими повинна бути розглянута постанова, фактично зміни до виборів у районах, після цього фінансування цих районів. А вже після цього оголошувати вибори. Ці питання винесені на порядок денний на завтра, і вони будуть в такій послідовності розглянуто", - заявив Разумков.

Нагадаємо, спочатку питання про оголошення місцевих виборів в 2020 році був внесений до порядку денного Верховної ради на понеділок, 13 липня.

Однак дане питання так і не був винесений на розгляд парламенту, постанову було відкликано президентом.

Згідно з проектом, вибори в Донецький і Луганський обласні ради знову не будуть проводитися.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Верховна РадаДмитро РазумковМісцеві вибори
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся