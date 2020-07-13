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Зеленський відкликав проекти про місцеві вибори і зарплати чиновників

Понеділок 13 липня 2020 15:07
Зеленський відкликав проекти про місцеві вибори і зарплати чиновників
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

У постанові про місцеві вибори некоректно описано вибори до райрад

Президент України Володимир Зеленський відкликав з Верховної ради постанову про місцеві вибори. За даними джерела РБК-Україна, причина - неправильний опис, як будуть проходити вибори в районних радах.

Про відкликання постанови оголосив перший заступник голови Ради Руслан Стефанчук.

Стефанчук відзначив, що президент направив до Верховної ради лист, щоб з сьогоднішнього порядку денного зняти проекти №3809 (про призначення місцевих виборів, - ред.) І №3708, 3708-1 - про зарплати чиновників. Останній документ передбачає зняття обмеження в 47 тисяч гривень, яке було введено на час карантину.

При цьому джерело РБК-Україна в керівництві фракції "Слуга народу" ще до оголошення Стефанчука заявило, що Рада сьогодні не розглядатиме постанову по вибори.

Співрозмовник також додав, що в поданій постанові некоректно описано, як будуть проходити вибори в районних радах. Сьогодні парламентський комітет з питань організації державної влади намагався скоригувати і передати в тираж уточнену версію, але депутати не встигли підготувати документ до 14:00.

"Комітет зібрався, але ми не прийшли до зрозумілої відповіді, як це правильно зробити", - зазначило джерело.

Нагадаємо, минулого тижня до Ради внесли проект постанови про місцеві вибори, які повинні відбутися 25 жовтня 2020 року.

Згідно з проектом, Раді пропонують знову не проводити вибори до Донецької та Луганської обласних рад.

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