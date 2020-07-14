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Рада завтра может объявить о местных выборах, - Разумков

Киев, Вторник 14 июля 2020 21:04
Рада завтра может объявить о местных выборах, - Разумков
Фото: Дмитрий Разумков (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

В закон необходимо было внести изменения о выборах райсоветов

Верховная рада сможет завтра, 15 июля, рассмотреть постановление об объявлении местных выборов в Украине. Постановление не было проголосовано парламентом в понедельник, 13 июля, из-за необходимости принять изменения в законодательство в вопросах проведения выборов райсоветов.

Об этом сообщил председатель Верховной рады Дмитрий Разумков в эфире канала "112-Украина".

"Комитет обратился с предложением все же не рассматривать этот вопрос вчера (в понедельник - ред.). По их мнению, первыми должна быть рассмотрена постановление, фактически изменения к выборам в районах, после этого финансирование этих районов. А уже после этого объявлять выборы. Эти вопросы вынесены на повестку дня на завтра, и они будут в такой последовательности рассмотрены", - заявил Разумков.

Напомним, изначально вопрос об объявлении местных выборов в 2020 году был внесен в повестку дня Верховной рады на понедельник, 13 июля.

Однако данный вопрос так и не был вынесен на рассмотрение парламента, постановление было отозвано президентом.

Согласно проекту, выборы в Донецкий и Луганский областные советы вновь не будут проводиться.

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