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Рада збирається на позачергове засідання: що розглянуть

Київ, Понеділок 13 липня 2020 08:36
Рада збирається на позачергове засідання: що розглянуть
Фото: Рада (РБК-Україна)
Автор: Анастасия Рокитна

Нардепи розглянуть законопроект щодо соціального захисту населення в період карантину

Народні депутати сьогодні збираються на позачергове засідання парламенту. Вони, зокрема, проголосують за включення до порядку денного та прийняття рішення щодо законопроекту про держбюджет та постанову про призначення чергових місцевих виборів у 2020 році.

Про це йдеться в порядку денному Ради.

Також нардепи розглянуть в першому читанні законопроект про внесення змін до регламенту Ради щодо вдосконалення електронної форми документообігу, щодо соціального захисту населення в період карантину.

У Раді приймуть рішення щодо включення порядку денного зміни в закон "Про ринок електричної енергії".

Нагадаємо, народні депутати домовилися збиратися влітку на позачергові засідання для ухвалення низки невідкладних законопроектів.

Також повідомлялося, що Рада Європи просить український парламент розглянути в першому читанні закон про медіа до кінця поточної сесії.

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