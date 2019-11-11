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У "Слузі народу" допускають, що законопроект про скасування мораторію на продаж землі можуть відкликати

Новини » Політика     11.11.2019 - 20:21
У "Слузі народу" допускають, що законопроект про скасування мораторію на продаж землі можуть відкликати
Фото: Ірина Верещук (facebook.com vereschuk iryna)

За словами нардепа Ірини Верещук, у Ради є час до кінця року для скасування мораторію

Парламент ще має час для того, щоб відкликати існуючий законопроект про ринок землі та внести доопрацьований. Про це заявила представник уряду у Верховній раді Ірина Верещук, передає кореспондент РБК-Україна.

За її словами, у Ради є час до кінця року для скасування мораторію на продаж землі.

"Якщо завтра не буде такого законопроекту, то я видихну... Значить доопрацюємо. Не потрібно поспішати. У нас є дедлайн до кінця року щодо скасування мораторію. Якщо ми сьогодні його відкличемо, ми ще маємо час, щоб внести доопрацьований законопроект", - заявила Верещук.

Вона також пояснила, що зараз є 10 альтернативних законопроектів про ринок землі. Але навіть підтриманий аграрним комітетом проект закону №2178-10 поки є досить "сирим".

"Краще доопрацювати і спокійно внести. Ми за прозорий і вільний обіг земель. Якщо цей закон недопрацьований, якщо він містить конфліктні статті, чому б ми не могли його доопрацювати? Якщо його сьогодні зняли з розгляду і не будуть вносити, я вважаю, що це правильно", - додала вона.

Зазначимо, у проект порядку денного Верховної ради на 12 листопада не були включені законопроекти про скасування мораторію на продаж сільськогосподарських земель.

Нагадаємо, раніше глава держави Володимир Зеленський заявив, що в Україні питання продажу землі іноземцям буде вирішуватися на всенародному референдумі. Також минулого тижня Зеленський розпорядився почати підготовку до запровадження ринку землі.

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