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Рада впервые запустила онлайн с начала большой войны: трансляция началась со стычки

Киев, Четверг 31 июля 2025 12:52
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Рада впервые запустила онлайн с начала большой войны: трансляция началась со стычки Фото: сегодня впервые с начала полномасштабной войны происходит прямая трансляция из Рады (facebook.com/groups/VerkhovnaRada)
Автор: Мария Кучерявец

Трансляцию заседания Верховной Рады Украины впервые запустили с начала полномасштабного вторжения России. В кадр попала стычка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию Рады.

Так, стычка произошла перед началом рассмотрения проекта закона президента №13533 о возвращении полномочий НАБУ и САП.

По словам нардепа от "Европейской солидарности" Алексея Гончаренко, стычка якобы произошла между двумя народными избранниками от "Слуги народа" - Владленом Неклюдовым и Геннадием Касаем.

Впрочем, конфликт длился недолго. Глава ВРУ Руслан Стефанчук обратился ко всем нардепам с призывом занять свои места, чтобы перейти к работе.

Закон о НАБУ и САП

Напомним, что сегодня Верховная Рада рассмотрит президентский законопроект, который восстанавливает независимость НАБУ и САП. Это происходит после скандального голосования 22 июля за проект №12414, который наоборот ограничил работу антикоррупционных органов и подчинил их генпрокурору.

Таким образом, если примут новый президентский законопроект, документ почти вернет все, как было. Однако он предусматривает, в частности, прохождение полиграфа работниками НАБУ, которые имеют доступ к государственной тайне.

Отметим, что сейчас неподалеку от Верховной Рады десятки людей собрались на акцию протеста, которые требуют принятия проект №13533 о возвращении полномочий НАБУ и САП.

Они скандируют различные лозунги, среди которых: "Независимость для НАБУ и САП", "Слава Украине", "Депутаты, на работу".

Больше о том, как народные депутаты готовятся к решающему голосованию по НАБУ и САП, как развивался этот политический кризис и к каким последствиям приведет - читайте в отдельном материале РБК-Украина.

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